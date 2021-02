Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones markierte in der vergangenen Woche an vier Tagen neue Rekordhochs. Erst am Freitag ging ihm etwas die Luft aus. Beim DAX sahen wir nur am Montag ein neues Allzeithoch. Im weiteren Verlauf der Woche tat sich dann vergleichsweise wenig. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Palantir, Shopify, Baidu, Disney, DAX, Telekom, BASF, Daimler, Varta. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.