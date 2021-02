Die Aktie von Bayer, einem Chemie- und Pharmakonzern mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, ist nach dem vorherigen Kursrutsch nun direkt am 200er-EMA bei 53,75 Euro angekommen. Der Stopp der Short-Position sollte nachgezogen werden. Am Freitag hieß es: "Die Vortageskerze deutet auf eine Stabilisierung der Bayer-Aktien am 200er-EMA hin. Der Stopp der Short-Position sollte nun weiter in den Gewinn auf ...

