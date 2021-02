DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf fest - neues Allzeithoch erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Aufwärts geht es mit den DAX-Futures am Montag im Verlauf. Während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel gegen 8.12 Uhr steigt der März-Kontrakt um 71 auf 14.135,0 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 14.073,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.152,0 und das Tagestief bei 14.073,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher knapp 2.700 Kontrakte.

Der Aufwärtstrend verläuft bei 13.400 Punkten, wie es bei Commerzbank Technical Analysis and Index Research heißt. "Zum Wochenstart arbeitet der Future wieder an einem neuen Kaufsignal, was ein kurzfristiges technisches Kurspotenzial bei 14.250 andeutet", heißt es in der Einschätzung.

February 15, 2021 02:28 ET (07:28 GMT)

