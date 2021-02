Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Umfeld nachgebender Aktiennotierungen verzeichnete der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zum Wochenschluss zunächst leichte Gewinne, so die Analysten der Helaba.Im Nachmittagshandel habe jedoch Abgabedruck eingesetzt, der im Tagestief bis 175,77 gereicht habe. Die Peripheriespreads hätten sich zum Wochenende leicht ausgeweitet. So seien in Spanien und Portugal die Spreads auf 59 bzw. 54 Basispunkte gestiegen. Zehnjährige BTPs hätten einen Renditevorsprung bei aktuell 91 Basispunkten gegenüber den deutschen Pendants. ...

