Rentschler Biopharma will in die Zell- und Gentherapie einsteigen. Dazu baut der Auftragshersteller eine neue Produktionsanlage im englischen Stevenage um dort Adeno-assoziierte-Virus-Vektoren (AAV-Vektoren) für klinische Studien herzustellen. Die Produktion ensteht am Standort von Cell and Gene Therapy Catapult (CGT Catapult), einem unabhängigen Kompetenzzentrum für Innovationen zur Förderung der britischen Zell- und Gentherapieindustrie. Rentschler Biopharma will im Rahmen einer Vereinbarung in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...