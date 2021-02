Mit einem Kursverlust musste der heimische Markt ins Wochenende gehen, nachdem der ATX sehr schwach gestartet war konnte er sich gegen Mittag erholen, schaffte aber nicht mehr den Sprung in den positiven Bereich und endete 0,7% tiefer als am Vortag. Sorgen um die Entwicklung der Coronakrise in all ihren Facetten waren zum Wochenausklang zunächst wieder stärker in den Fokus gerückt, angefangen von den europaweiten Neuinfektionen und Lockdown-Maßnahmen bis hin zu den wirtschaftlichen Folgewirkungen und dem Fortschritt der Impfkampagne, die Unterstützungsmaßnahmen durch die Geldflut der Zentralbanken und Hilfsprogrammen der einzelnen Regierungen traten etwas in den Hintergrund. Ansonsten war die Nachrichtenlage zu den einzelnen Unternehmen eher dünn, ...

