Das APPLE Car rückt näher. APPLE hatte in den letzten Monaten Gespräche mit Nissan über ein autonomes Auto, allerdings endeten diese ergebnislos. Nissan sollte für APPLE Autos mit der Apfel-Marke herstellen, was Nissan im Grunde zu einem Hardware-Lieferanten machen würde. Es ist ein spannender Kampf: Wer in der alten Autowelt öffnet als Erster die Büchse der Pandora und gibt APPLE Zugang zu seinen Produktionskapazitäten samt Kunden?



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutige Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

APPLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de