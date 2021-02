Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Übernahme bei Akasol ++ Japan blüht auf ++ Öl wird teuer.

> USA | Immer wieder sind die Bullen bemüht, dem Handelsgeschehen ihren Stempel aufzudrücken. Es reicht aber bislang nicht, um die Indizes so richtig in Wallung zu bringen. Man hangelt sich zwar gen Norden, das aber in einem sehr gemächlichen Tempo. Der Freitag brachte dem Dow Jones ein Plus von 0,1 Prozent. Der S&P 500 konnte um 0,5 Prozent zulegen. Für den Nasdaq100 ging es ebenfalls um ein halbes Prozent nach oben. Die Stimmungslage unter den Verbrauchern in den USA bleibt zurückhaltend und auch der Arbeitsmarkt hinkt seinem Vor-Corona-Niveau weiterhin deutlich hinterher.

Bei Walt Disney kam es nach dem starken Anstieg der vergangenen Wochen im Anschluss an die Bekanntgabe der Quartalszahlen zu Gewinnmitnahmen. Die Aktie musste das größte Minus von den Vertretern im Dow Jones einstecken. Besser lief es für die Banken. JPMorgan Chase und Goldman Sachs zählten zu den Gewinnern.

