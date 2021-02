Wien (www.anleihencheck.de) - Deutsche und US-Staatsanleihen verbuchten am Freitag der letzten Woche einen Renditeanstieg, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Damit hätten in den USA 10-jährige Anleihen das erste Mal seit gut zwölf Monaten wieder über der Marke von 1,20% notiert. Der Renditeaufwärtsdrift der letzten Monate habe vor allem die Verzinsung längerfristiger Papiere nach oben gehievt. Eine steilere Renditekurve gehe mit der Hoffnung einer Konjunkturerholung und der Erwartung von langfristig etwas höherer Inflation einher. ...

