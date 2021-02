In unserer Analyse vom 05.02.21 K+S: Morningstar als Kaufsignal! hatten wir bereits über die charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) berichtet und zum Einstieg geblasen. Der Kurs konnte sich in der Folge auch weiter in die gewünschte Richtung entwickeln und verharrt derzeit knapp unter der runden 10 Euro Marke. Wir sichern jetzt einen Teil der aufgelaufenen Gewinne ab indem wir den StopLoss für den Trade auf 9,40 Euro hochziehen. ...

