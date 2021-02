Die Analysten von Berenberg haben die Aktien von Eon von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, aber das Kursziel auf 10,50 Euro belassen. Die jüngste Kursschwäche der Aktie, für die es keine fundamentalen Gründen gebe, biete eine Kaufgelegenheit, so die Experten in einer am Montag veröffentlichten Studie. Der 17-prozentige Abschlag auf Ihr Kursziel preise die Risiken für den Versorger im Zusammenhang mit dem Privatkundengeschäft, Corona und den Netzwerkkosten mehr als angemessen ein. (dpa-AFX) ____________________________________________________________________________ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...