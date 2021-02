Euromoney hat die Raiffeisen Bank International (RBI) in seiner jährlichen Private Banking und Wealth Management-Umfrage zum zweiten Mal innerhalb der letzten drei Jahre als besten Anbieter von Private Banking-Dienstleistungen in Zentral- und Osteuropa (CEE) ausgezeichnet. "Wir werden weiterhin innovative Produkte und digitale Lösungen entwickeln und eine unserer wichtigsten Initiativen, Responsible Banking, fortsetzen", sagte Andrii Stepanenko, im Vorstand der RBI für Retail Banking verantwortlich. Neben den Aktivitäten in den traditionell starken CEE-Private-Banking-Märkten Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Kroatien und Russland hat die RBI ihre Private-Banking-Marke "Friedrich Wilhelm Raiffeisen" vor kurzem auch in Serbien eingeführt, um ihr Engagement in der Region auch im ...

