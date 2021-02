München (ots) -- Mit kreativen Ideen gemeinsam Energie sparen und das Klima schützen - darum geht es beim Super!Energiesparer Ideenwettbewerb von E.ON- Auf die besten Ideen warten attraktive Preise aus der Welt der EnergieMünchen (ots) - Ob kreativ, verrückt oder innovativ: Unter dem Motto "Gemeinsam Energie sparen" macht sich der Energieversorger E.ON ab dem 15. Februar auf die Suche nach den besten Tipps, Tricks und Ideen, mit denen die ganze Familie Energie sparen kann. "Jede eingesparte Kilowattstunde trägt dazu bei, unser Klima zu schützen", erklärt Kristin Unteregger, Vice President Strategy & Corporate Office und mitverantwortlich für die Nachhaltigkeitsstrategie bei E.ON Energie Deutschland. "Am besten erreichen wir dieses Ziel alle gemeinsam, denn das WIR bewegt mehr. Deshalb rufen wir Familien aus ganz Deutschland dazu auf, ihre kreativen Energiespar-Ideen zu teilen und andere zum Mitmachen zu bewegen."Ganz egal, ob Text, Foto, Skizze oder Video: Eingereicht werden können die Ideen bis zum 31. März per E-Mail an entdecke-energie@eon.de. Wer zum Super!Energiesparer gekürt wird, entscheidet ein öffentliches Voting: Ab dem 15. April werden die besten fünf Beiträge unter eon.de/superenergiesparer (https://www.eon.de/de/pk/landingpage/superenergiesparer.html) veröffentlicht und jeder kann für seine Lieblingsidee abstimmen. Auf die drei Einreichungen mit den meisten Stimmen warten attraktive Preise aus der Welt der Energie: Der erstplatzierte Super!Energiesparer gewinnt einen hochwertigen E-Roller von iconBIT, die Zweit- und Dritt-Platzierten können sich über intelligente Produkte für ihr Smart Home freuen.Mehr unter eon.de/superenergiesparer (https://www.eon.de/de/pk/landingpage/superenergiesparer.html)Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Maike MollingE-Mail: maike.molling@eon.comTel.: +49 89 1254-3112Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/4838200