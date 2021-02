Was bedeutet der Rücktritt von Bezos für Amazon? Kann sein Nachfolger Andy Jassy die Lücke schließen? DER AKTIONÄR gibt Antworten auf die drängendsten Fragen.Mit den Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 hat Amazon die Bombe platzen lassen. Gründer Jeff Bezos wird sich im Herbst als CEO zurückziehen und das Zepter an Andy Jassy übergeben. Mancher Anleger macht sich deshalb Sorgen um sein Amazon-Investment. Ist Jassy gemacht für den Job an der Spitze des Billionen-Dollar-Konzerns? Der heute 53-Jährige trat ...

