Tesla ist der Trendsetter in Sachen E-Mobility, Software und Autonomes Fahren. Jetzt will Elon Musk nach China den nächsten großen Wachstumsmarkt in Angriff nehmen. Medienberichten zu Folge steht Tesla kurz vor dem Markteintritt in Indien. Neuer Markt, neues Potenzial für die Aktie?Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hat Tesla bereits den Bundesstaat Karnataka ausgewählt, um seine erste Gigafactory in Indien hochzuziehen.Der Autohersteller soll seit bereits sechs Monaten mit lokalen ...

