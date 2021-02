Pressemitteilung der reconept GmbH:

Grüne Geldanlage Meeresenergie von reconcept: 5,7 % p.a. Rendite mit mobilen Gezeitenkraftanlagen am höchsten Tidenhub der Welt

- Neuemission: RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II- Weltweit einmaliger Gezeitenkraft-Standort mit 13-16 m Tidenhub- Garantierte Einspeisevergütung über 15 Jahre- Erste schwimmende Gezeitenkraftanlage vom Stapel gelaufenDie reconcept Gruppe, Asset Manager und seit mehr als 20 Jahren Anbieter ökologischer Kapitalanlagen, bietet Privatanlegern mit "RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II" erneut die Möglichkeit, sich an einem innovativen wie renditestarken Gezeitenkraftprojekt zu beteiligen. Zum Einsatz kommen sechs Anlagen vor der kanadischen Ostküste in der für ihren weltweit höchsten Tidenhub von 13 bis 16 Metern berühmten Bay of Fundy.Das Investment generiert Einnahmen aus einem ...

