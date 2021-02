Monte-Carlo/München/Berlin (ots) - Heiko Saxo präsentiert mit S.A.S. le Prince Albert II seine Motorsport Komposition "Rally Symphony Monaco" vor dem Palast des Fürstentums. Das Originalgemälde mit dem 56er Cadillac vor dem Palast ziert das Cover der Musik CD. Saxo hat es selbst gemalt.Mit der Musik CD "Rally Symphony Monaco" im Buchformat und Gold Edition unterstützt Heiko Saxo mit seinem Engagement das Kinderhilfswerk Child Care.Heiko Saxos Botschaft 2021 "Kultur ist Leben".Heiko Saxo bewies bereits mit der offiziellen "Ecclestone- The Grand Prix Symphony" für die Formel 1 seine Vielfältigkeit im Motorsport.Unter https://soundcloud.com/heiko-saxo gibt es Motorsport für die Ohren! Die komplette Musik CD "Rally Symphony Monaco" handsigniert vom Künstler kann bestellt werden unter info@goldenheartsneverdie.com für EUR25 zzgl. EUR5 Versand.Auf dem Circuit de Monaco- ein rollendes Kunstwerk kreuzt die Straßenschluchten von Monte-Carlo zum Photoshooting mit Sondergenehmigung bis vor den Palast.Der 56er Cadillac Eldorado Seville ist auf Welttour. Bereits 1998 handbemalt von Heiko Saxo mit der Robe und dem Wappen Ihrer Majestät Queen Elizabeth II im St. Louis Car Museum, Illinois. Das Rolling Work of Art "Queen Elizabeth" reiste weiter nach Beverly Hills, Las Vegas und durch große Teile der USA. 20 Jahre später kam der Wagen nach Europa durch Niederlande und Belgien fuhr der Wagen auch auf deutschen Straßen über Österreich in Italien bis an die Cote d'Azur.Pressekontakt:Luise Böttcher+44-7979-304384Original-Content von: Heiko Saxo Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137307/4838238