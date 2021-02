München (ots) - Kreativer Matratzensport und Zungenküsse für ein Ziel: eine gemeinsame Zukunft mit Claudia Obert. Im Finale ihrer Dating-Show entscheidet die Unternehmerin am 18. Februar 2021 bei Joyn PLUS+, wer "Claudias House of Love" gemeinsam mit ihr verlässt. Die Hausherrin bestimmt die Regeln: Statt drei dürfen nur zwei Finalisten um sie kämpfen. Wer kann die Geschäftsfrau in der letzten Love Challenge mit seinen akrobatischen Bettkünsten und Zungenspielen überzeugen? Verwandelt sich Torsten (53, Norderstedt) mit seinem leidenschaftlichen Kuss im Froschkostüm zu ihrem König oder wird Toni (56, Düsseldorf) als Superman verkleidet ihr Held für immer?Claudia Obert: "Ich habe mich dazu entschlossen, dass nur die zwei Männer mit mir ins Finale gehen sollen, bei denen ich eine Perspektive sehe. Ich kann mir mit diesen beiden Männern etwas Handfestes vorstellen und dass sie mehr sind als für eine Nacht."Diese zwei Gentlemen sind nach acht Tagen noch im Rennen:"Ich bin kein Mann für einen Quickie. Ich bin ein Mann fürs Leben." - Toni (56, Gastronom, Düsseldorf)"Claudia ist eine wundervolle Frau, die einen Mann verdient, der sie glücklich macht und ihr starken Halt gibt. Ich würde mich freuen, wenn ich das bin." - Torsten (53, Fuhrunternehmer, Norderstedt)Joyn zeigt das Finale von "Claudias House of Love" am 18. Februar 2021 bei Joyn PLUS+ und direkt im Anschluss eine Spezialfolge mit Claudia Obert und dem Gewinner. Produziert wird die Reality-Show von Endemol Shine Germany.Über JoynDie Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Bei Fragen zur Show: PEPPERSTARK GmbH, Inna Wende, Tel.: +49 89 4114 7756, inna.wende@pepperstark.dePressekontakt Joyn: Vanessa Frodl, Tel.: +49 175 181 5848, vanessa.frodl@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4838221