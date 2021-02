Im ersten Halbjahr der Finanzperiode 2017/18 (per 30.09.) hat All for One Steeb die Trends der letzten Quartale fortgesetzt. Während der Umsatz um 14 % und damit erneut deutlich erhöht wurde, konnte das operative Ergebnis nur unterproportional gesteigert werden. Unter dem Strich ist der Halbjahresgewinn sogar minimal gesunken, auf 7,4 Mio. Euro. Während der langfristige Aufwärtstrend noch intakt ist, ... Den vollständigen Artikel lesen ...

