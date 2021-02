Träumen Sie auch schon von einer Welt, in der ihr Kühlschrank selbstständig einkauft und bezahlt oder das Auto autonom zum Ziel fährt? Die 5G-Zukunft eröffnet ganz neue Möglichkeiten, von der auch Anleger profitieren können. Jeder hat mit Funklöchern in Deutschland schon Erfahrung gemacht, nicht selten auch an Orten, wo schnelles Internet eigentlich Selbstverständlichkeit sein sollte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...