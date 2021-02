Am Weltmarkt kommen die Ölpreise mit einem Katapultstart aus dem Wochenende. Nachdem es bereits am Freitagnachmittag kräftige Zugewinne gab, schraubt sich der Ölpreis auf 63,40 Dollar je Barrel Brent - den höchsten Stand seit 13 Monaten. Die Heizölpreise in der DACH-Region ziehen nach und klettern um durchschnittlich 1,3 Cent bzw. Rappen je Liter. Die Nachfrage bleibt durch die Kältewelle stabil. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...