FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.02.2021 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 840 (842) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES POLYPIPE PRICE TARGET TO 610 (540) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 355 (280) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES RECKITT BENCKISER TO 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM) - CREDIT SUISSE RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2400 (2200) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 2066 (1974) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2850 (3050) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 600 (630) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 530 (470) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CVS GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1770 (1420) PENCE - JEFFERIES RESUMES N BROWN WITH 'BUY' - TARGET 95 PENCE - LIBERUM CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9060 (9600) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 290 (335) PENCE - RBC RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1450 (1400) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 111 (157) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

