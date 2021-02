DJ Industrieproduktion in der Eurozone fällt im Dezember

LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Industrie im Euroraum hat im Dezember ihre Produktion spürbar gedrosselt, nachdem es im November und Oktober deutliche Steigerungen gegeben hatte. Auch die neuerlich verhängten Corona-Einschränkungen dürften in vielen Ländern die Fertigung gebremst haben. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 1,6 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang um 1,0 Prozent erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 0,8 Prozent niedriger. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet.

Wie Eurostat weiter mitteilte, fiel die Industrieproduktion in der EU-27 im Dezember um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Die größten Rückgänge gegenüber dem Vormonat gab es in Ungarn (2,5 Prozent), Belgien (1,9 Prozent) und Finnland (0,9 Prozent. Auch in Frankreich (0,8 Prozent) und Italien (0,2) Prozent fiel die Produktion. In Deutschland gab es einen moderaten Anstieg (0,6 Prozent).

Im Gesamtjahr 2020 fiel die Industrieproduktion im Euroraum um 8,7 Prozent und um 8,0 Prozent in der EU.

