Der Streit zwischen Apple und Facebook eskaliert immer mehr. Gegenüber Mitarbeitenden soll Mark Zuckerberg jetzt gesagt haben, man müsse dem iPhone-Konzern "Schmerzen zufügen". Dass Apples Tim Cook und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in diesem Leben keine Freunde mehr werden, ist hinlänglich bekannt. Mittlerweile belassen sie es jedoch nicht mehr bei einfachem Unmut oder Abneigung. Zuckerberg will jetzt Blut sehen - jedenfalls im übertragenen Sinne. "Wir müssen ihnen Schmerzen zufügen" Wie das Wall Street Journal erfahren haben will, hat der Facebook-Gründer sich im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...