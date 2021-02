DJ PTA-News: BAWAG Group AG: Erwerb der DEPFA BANK von FMS Wertmanagement AöR

Die BAWAG Group hat heute eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der DEPFA BANK plc und ihrer Tochtergesellschaft DEPFA ACS Bank DAC von der deutschen FMS Wertmanagement AöR ("FMS-WM") unterzeichnet. Die DEPFA Group mit Hauptsitz in Dublin, Irland, war Teil der Hypo Real Estate Holding AG, die 2009 verstaatlicht wurde. Vor der Verstaatlichung konzentrierte sich die DEPFA Group hauptsächlich auf die Emission von Pfandbriefen des öffentlichen Sektors. Die DEPFA GROUP wurde 2014 von der FMS-WM übernommen und befindet sich im Prozess der Abwicklung ihres Bankgeschäfts. Die BAWAG Group wird weiterhin einen geordneten Abbau sicherstellen und dabei auf die Infrastruktur und die operativen Fähigkeiten der breiteren Gruppe zurückgreifen.

Anas Abuzaakouk, CEO der BAWAG Group: "Die Übernahme der DEPFA stellt eine attraktive und kapitalerhöhende Investitionsmöglichkeit dar. Sie ermöglicht uns, hochwertige Vermögenswerte mit geringem Risiko zu erwerben, unsere Bilanz zu nutzen und auf unsere Infrastruktur und operativen Fähigkeiten zurückzugreifen."

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen und aufsichtsrechtlicher Genehmigungen. Über den Kaufpreis und weitere Details der Vereinbarung haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Die DEPFA Group plant die Veröffentlichung des Jahresabschlusses am 29. März 2021.

Über DEPFA BANK

Der Name der DEPFA leitet sich von Deutsche Pfandbriefbank ab und war seit den 1990er Jahren über ihre Tochtergesellschaft DEPFA ACS Bank DAC ein Emittent von Irish Public Sector Covered Bonds. Nach einer Rettungsaktion übernahm der deutsche Staat 2009 100% der DEPFA-Muttergesellschaft HRE Group. Seit dem Bailout durch die Regierung liegt der Fokus des Managements und der Mitarbeiter der DEPFA Group auf der Verwaltung und dem Abbau der Finanzanlagen im öffentlichen Sektor. Am 19. Dezember 2014 wurde die DEPFA Group eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der deutschen staatlichen Agentur FMS Wertmanagement AöR (FMS-WM), die 2010 als Abwicklungsanstalt der Bundesrepublik Deutschland für die verstaatlichte HRE Group gegründet wurde. Die FMS-WM steht im direkten Eigentum des deutschen Finanzmarktstabilisierungsfonds ("FMS"), der von der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung ("FMSA") verwaltet wird. Die DEPFA Group geht keine Neugeschäftsverpflichtungen ein, die Teil der im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für staatliche Beihilfen zwischen der Europäischen Kommission und der Bundesrepublik Deutschland vereinbarten Bedingungen sind. Die DEPFA Group setzt die Kapitalerhaltung und den wertschonenden Abbau ihres Portfolios fort und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,3 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie anderen entwickelten Märkten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group https://www.bawaggroup.com/IR finden sich weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren.

Kontakt:

Financial Community:

Jutta Wimmer (Head of Investor Relations) Phone: +43 (0) 5 99 05-22474 IR-Hotline: +43 (0) 5 99 05-34444 e-mail: investor.relations@bawaggroup.com

Media:

Manfred Rapolter (Head of Corporate & Commercial Communications, Spokesman) Phone: +43 (0) 5 99 05-31210 e-mail: communications@bawaggroup.com

