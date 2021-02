Die Facebook-Aktie befindet sich aktuell in der Konsolidierungsphase. Vor allem politische und regulatorische Risiken lasten auf dem Papier des Social-Media-Riesen. Am Wochenende wurde bekannt, dass der Konzern sich mit einem neuen Gadget weiter in den Hardware-Sektor vorwagt. Kann das für neuen Schwung bei der Aktie sorgen?Facebook arbeitet einem Medienbericht zufolge an einer digitalen Uhr. Mit der Smartwatch sollen Nutzer Nachrichten verschicken und Gesundheits- und Fitnessfunktionen abrufen ...

