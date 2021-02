Bremen - Der Aufstieg vom unteren Ende der Gesellschaft ist in den vergangenen 30 Jahren erheblich schwerer geworden. Das geht aus Berechnungen einer Forschungsgruppe der Universität Bremen hervor, über die "Zeit-Online" berichtet.



Der Untersuchung zufolge gelang es noch in den 1980er-Jahren mehr als 60 Prozent der Menschen, binnen fünf Jahren aus der Armut in eine höhere soziale Lage aufzusteigen. Zuletzt waren es nur noch rund 40 Prozent. Die Quote ist über die Jahre deutlich gesunken. Die Forschungsgruppe hat für ihre Untersuchung erstmals mehrere Dimensionen des Wohlstands miteinander verrechnet, um ein komplexeres Bild von Arm und Reich in Deutschland zu zeigen: Einkommen, Vermögen, Erwerbsintegration und Wohnen.



Dabei kommt die Gruppe zu dem Schluss, dass sich die Lebensverhältnisse in Deutschland seit den 1980er Jahren kontinuierlich auseinanderentwickelt haben. "Der Wohlstand in Deutschland hat sich deutlich polarisiert", sagte der Soziologe Olaf Groh-Samberg, einer der Autoren der Studie. "Dies geht vor allem zulasten der Mitte, die kontinuierlich kleiner geworden ist."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de