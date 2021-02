SANTA CLARA (IT-Times) - Lumentum und MKS Instruments hatten zuletzt bekannt gegeben, den Laserhersteller Coherent in einer Milliarden-Dollar-Transaktion übernehmen zu wollen. Es könnte für Coherent Inc. deutlich schlechter laufen. Aktuell gibt es nun drei Aspiranten, die an einer Übernahme des US-amerikanischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...