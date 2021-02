Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter La Française setzt weltweit auf eine nachhaltige Investmentstrategie, so La Française Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die deutsche Tochter der Gruppe, die La Française Asset Management GmbH, implementiert diese Strategie nun auch in ihrem Veri ETF-Dachfonds (ISIN DE0005561674/ WKN 556167, ISIN DE000A0MKQH3/ WKN A0MKQH und ISIN DE000A0MKQL5/ WKN A0MKQL). Dieser vor dreizehn Jahren aufgelegte Pionier unter den deutschen Dachfonds setzt sich aktuell zu 90 Prozent aus nachhaltigen ETFs zusammen. Die Strategie wurde bereits im September 2019 signifikant verändert, was den Fonds zu einem der ersten nachhaltigen ETF-Dachfonds in Deutschland macht. ...

