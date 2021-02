Die Raiffeisen Bank International (RBI), die erst kürzlich den Kauf der tschechischen Equa bank bekanntgegeben hat, hat nun ein weiteres Akquisitionsziel in Tschechien ausgemacht. Und zwar wurde der Kauf des tschechischen FX- und Zahlungsverkehrsanbieters Akcenta CZ a.s.. vereinbart. RBI übernimmt 70 Prozent an Akcenta und die restlichen 30 Prozent werden von der tschechischen RBI-Tochter Raiffeisenbank a.s. übernommen, wie die RBI mitteilt. Akcenta bietet Devisen-, Zahlungsverkehrs- und Handelsdienstleistungen für Klein- und Mittelbetriebe in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Polen, Rumänien und Deutschland an. Das Unternehmen betreut rund 43.000 Kunden, mehr als 20.000 davon in Tschechien. Zum Jahresende 2020 wies Akcenta eine Bilanzsumme von rund 93 Mio. Euro aus und ...

