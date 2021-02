Unterföhring (ots) -- Nach Drehbüchern von Jan Berger- Sechsteilige Serie von Gaumont für Sky Studios im Auftrag von Sky Deutschland- Regie: Hermine Huntgeburth- Hauptrolle: Florian LukasUnterföhring (ots) - "Die Wespe" ist die nächste deutsche Eigenproduktion von Sky. In sechs circa halbstündigen Episoden geht es um den gefallenen Dartprofi Eddie Frotzke, der nach längerer Talsohle endlich wieder an frühere Erfolge anknüpfen will. Idee und Drehbücher stammen von Jan Berger, ("Der Medicus", "Ich war noch niemals in New York"), die Regie übernimmt Hermine Huntgeburth ("Neue Vahr Süd", "Männertreu", "Lindenberg! Mach Dein Ding"), in die Rolle des Eddie schlüpft Florian Lukas ("Good Bye Lenin!", "Der Überläufer"). Produzenten sind Andreas Bareiss und Sabine de Mardt. Der Drehbeginn soll noch in diesem Jahr erfolgen.Gefördert wird das Projekt von der Film- und Medienstiftung NRW sowie dem Medienboard Berlin Brandenburg.Quirin Schmidt, Executive Producer Sky: "Mit Eddie 'Die Wespe' Frotzke hat Jan Berger eine außergewöhnliche Figur geschaffen, die uns sofort für die Geschichte eingenommen hat. Wie Eddie, der eigentlich total am Ende ist, sich mit viel Chuzpe und noch mehr frecher Schnauze seinen Weg zurück in die deutsche Dart-Elite kämpft und dabei auf sehr eigene Art und Weise über sich hinauswächst, muss man einfach lieben", so Schmidt. "Wir können es kaum erwarten, bis der erste Pfeil fliegt und wir der verrückten Welt des Dartsports mit unserer Serie eine würdige Bühne bieten können."Andreas Bareiss, Executive Producer Gaumont: "Dass Florian Lukas die Rolle spielt, ist für uns alle eine große Freude. Ebenso stolz sind wir, Hermine Huntgeburth für die Regie gewonnen zu haben. Hermine hat ein untrügliches Gefühl für die komischen aber auch berührenden Momente, wenn vermeintlich 'kleine' Menschen großen Träumen hinterherjagen."Über "Die Wespe":Dartprofi Eddie steckt in der Krise. Ruhm weg, Geld weg, Frau weg und die körperliche Fitness lässt auch mehr als zu wünschen übrig. Mit Hilfe seines alten Kumpels Nobbe, seines Zeichens ebenfalls ein eingerosteter Dartprofi, allerdings mit starkem Hang zum Alkohol, will Eddie zurück ins Leben und in die Karriere finden und beweisen, dass er nicht umsonst "die Wespe" genannt wurde. Leichter gesagt als getan. Bis "die Wespe" wieder zuverlässig zustechen kann, muss Eddie erst einmal den Weg der Selbsterkenntnis einschlagen und einige Rückschläge überwinden.Über Gaumont:Gaumont ist das älteste, durchgehend tätige Filmstudio der Welt. Seit 1895 produziert das französische Familienunternehmen hochwertige fiktionale Filme und Serien u.a. Klassiker wie "Im Rausch der Tiefe", "Léon der Profi", "La Boum - Die Fete" und "Ziemlich beste Freunde" sowie aktuell die Netflix-Serie "Lupin".Mit der 2011 gegründeten Tochterfirma in Los Angeles öffnet sich Gaumont auch für den US-Markt. Für Netflix wurden u.a. die Erfolgsserien "Narcos" und "Hemlock Grove", für NBC "Hannibal" produziert. Seit 2018 entwickelt und produziert Gaumont ebenfalls aus einer deutschen Dependance heraus. So produzierte die Gaumont GmbH mit Sitz in Köln und Berlin unter der Leitung von Sabine de Mardt in ihren ersten zwei Jahren bereits die Bestseller-Verfilmung "9 Tage wach" für ProSieben und Streaming-Hit "Barbaren" für Netflix.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl" und der internationalen Hits "Babylon Berlin", Der Pass" und "Riviera", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day" mit Jude Law, "ZeroZeroZero" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. 