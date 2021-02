Aufmerksame AKTIONÄR-Leser wissen: Bereits seit 2019 gibt es ein Joint Venture zwischen Alibaba und den russischen Tech-Größen MegaFon und Mail.ru. Der russische Staatsfonds RDIF ist ebenfalls dabei. Nachdem Alibaba im Dezember 2020 bereits über seine Logistiktochter Cainiao zusätzliche Millionen in die Partnerschaft investiert hat, kommt nun Ant Group an Bord.Der chinesische Fintech-Gigant, an dem Alibaba zu einem Drittel beteiligt ist, gründet mit den Russen ein Finanzservice-Joint-Venture. Neu ...

