Wien (www.fondscheck.de) - "FONDS professionell"-Chefredakteur Bernd Mikosch schreibt über die Klage einer Verbraucherzentrale gegen den "Impact-Rechner" der Deka.Die Richter am Frankfurter Landgericht müssten sich in naher Zukunft mit einer Frage beschäftigen, die ihnen in ihrem Berufsleben mutmaßlich noch nicht untergekommen sei: Sei es in Ordnung, Anlegern vorzurechnen, dass durch ihre Investition von 10.000 Euro in einen bestimmten Aktienfonds 42.837 Liter Wasser aufbereitet, 6,71 Tonnen Abfall vermieden und 575 Kilogramm Kohlendioxid eingespart werden könnten? ...

