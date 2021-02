In der abgelaufenen Woche präsentierten sich Wertpapiere des IT-Konzerns Salesforce wieder stärker nachgefragt und konnten in den Bereich der oberen Begrenzung des laufenden Abwärtstrendkanals zulegen. Dabei zeigt sich das Chartbild seit den Rekordständen aus Anfang September zunehmend als bullische Flagge und könnte vor einer baldigen Auflösung stehen. Übergeordnet tendiert Salesforce in einem langfristigen Aufwärtstrend ...

