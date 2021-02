Zu unserem PIR-Programm (siehe HIER) habe ich eine Theorie, eine Art Wette mit mir selbst. Der Ansatz ähnelt diversen Nachhaltigkeitsindizes. Es geht darum, dass ich mir wie früher bei den physischen Roadshow einen Index basteln habe lassen. Jene Unternehmen, die an unseren Roadshows teilgenommen hatten, performten im Schnitt um mehr als 1,5 Prozentpunkte besser als der Gesamtmarkt. Die Begründung war für mich: Wer nichts Gutes oder Optimistisches vermitteln kann, kommt eher nicht zu einer Roadshow, derjenige mit mächtiger Equity Story vielleicht schon. Und so ist der Ansatz auch bei PIR. Wer sich über die Tool-Vielfalt in vielen Bereichen in Richtung Öffentlichkeit outet, ist eventuell gut aufgestellt. Year-to-date gibt es bisher einen Vorsprung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...