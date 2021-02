Bonn (ots) - Die Kritik an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) reißt nicht ab. Der Unmut bei Verbänden und Unternehmen über den Corona-Kurs ist nach wie vor groß, die Erwartungen an die Politik auch. Die Wirtschaft brauche endlich klare Öffnungsperspektiven und Nachbesserungen bei den Hilfsgeldern, heißt es. An diesem Dienstag findet nun der schon lange geforderte Wirtschaftsgipfel statt.Reichen die Hilfen des Staates, um den Schaden für die Wirtschaft zu begrenzen? Was kann der Staat noch leisten? Sind die Erwartugen an den Staat überzogen? Wie lange kann die deutsche Wirtschaft durchhalten?Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:- Ingrid Hartges, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA)- Stefan Genth, Handelsverband Deutschland (HDE)Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4838774