Mainz (ots) -Woche 07/21Dienstag, 16.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 War of Thrones - Krieg der KönigeEuropa in FlammenFilm von Vanessa Pontet , Alain BrunardFrankreich 202022.25 War of Thrones - Krieg der KönigeBluthochzeitFrankreich 202023.10 War of Thrones - Krieg der KönigeBruderkampfFrankreich 202023.55 War of Thrones - Krieg der KönigeDer letzte ValoisFilm von Vanessa Pontet , Alain BrunardFrankreich 20200.40 heute journal1.05 Mythos - Die größten Rätsel der GeschichteGeister und GespensterDeutschland 20191.50 Mythos - Die größten Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der WerwölfeDeutschland 20212.35 Mythos - Die größten Rätsel der GeschichteDer Fluch des PharaosDeutschland 20193.20 Mythos - Die größten Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der SintflutDeutschland 20194.05 Mythos - Die größten Rätsel der GeschichteDie Suche nach AtlantisDeutschland 20194.50 Mythos - Die größten Rätsel der GeschichteDas BermudadreieckDeutschland 2020