DJ OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)
OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR UCITS ETF 1C (USD) (CRWU) OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) 15-Feb-2021 / 14:40 CET/CEST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =------------------------------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR UCITS ETF 1C (USD) DEALING DATE: 12/02/2021 NAV PER SHARE: USD: 87.1980 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 5300 CODE: CRWU =------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU0876440222 Category Code: NAV TIDM: CRWU Sequence No.: 93576 EQS News ID: 1168394 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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February 15, 2021 08:40 ET (13:40 GMT)
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