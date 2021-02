Hamburg (ots) - Hamburg hat seinen ersten Millionengewinn des Jahres beim Klassiker LOTTO 6aus49. Bei der Ziehung am Samstag, dem 13. Februar 2021 hat eine Hamburger Tipperin mit den Gewinnzahlen 7-14-15-20-29-47 und der Superzahl 9 ins Schwarze getroffen.Die Gewinnerin ist eine regelmäßige Lottospielerin aus dem Bezirk Eimsbüttel und kann sich nun über den Jackpotgewinn in Höhe von 3.819.544,70 Euro freuen.Bundesweit ist die Hamburgerin die einzige Gewinnerin mit sechs Richtigen plus Superzahl (Gewinnklasse 1). In der zweiten Gewinnklasse freuen sich zwei Lotto-Spieler/innen aus Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen über je 1,4 Mio. Euro.Der aktuelle Gewinn ist der höchste Hamburger Einzelgewinn seit dem Jahr 2016, als es einen Hochgewinn von 14,7 Mio. gab. Zwar gab es 2018 in Hamburg einen 18 Mio. Eurojackpot-Gewinn, diesen mußte sich allerdings eine Tippgemeinschaft mit 5 Spielern teilen, so dass jeder Einzelspieler damals 3,6 Mio. Euro erhielt.Im Jahr 2020 gab es zwei Millionäre aus Hamburg und 16 Hanseaten, die mehr als 100 000 Euro bei LOTTO Hamburg erspielt hatten.Über LOTTO Hamburg:Die LOTTO Hamburg GmbH bietet im Auftrag der Freien und Hansestadt die Staatslotterien an. Rund 100 Beschäftigte in der Zentrale und etwa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ca. 450 LOTTO-Annahmestellen kümmern sich in Hamburg um die Belange des staatlich geschützten Glücksspiels. Die Rahmenbedingungen regelt dabei der am 01.07.2012 in Kraft getretene Glücksspielstaatsvertrag. Glücksspielsucht-Prävention ist dabei ein erklärtes Ziel von LOTTO Hamburg: In Kooperation mit dem Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung am Universitätsklinikum Eppendorf werden alle Beschäftigten der Annahmestellen und der Zentrale umfassend geschult. Im Internet ist LOTTO Hamburg unter www.lotto-hh.de präsent.Pressekontakt:LOTTO Hamburg GmbH, Pressesprecherin: Madeleine Göhring, E-Mail:pressestelle@lotto-hh.de, Tel.: 040 - 632 05 241, Mobil: 0176 - 42851207.Original-Content von: Lotto Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62618/4838882