Für die deutschen Standardwerte geht es zum Wochenstart bergauf. Der DAX springt am Montagvormittag über die Marke von 14.100 Punkten und ist nur noch 70 Zähler von seinem Allzeithoch aus der letzten Woche entfernt. Gute Vorzeichen kamen am Morgen zusätzlich aus Japan, wo der Nikkei nach guten Wirtschaftsdaten erstmals seit mehr als 30 Jahren über die Marke von 30.000 Punkte sprang. Auf Impulse aus Amerika ist heute indes nicht zu hoffen; denn in den USA bleibt die Wall Street anlässlich des "George ...

Den vollständigen Artikel lesen ...