DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Februar (vorläufige Fassung)

=== 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 4Q, Heerlen *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q PROGNOSE: 9,3% 3. Quartal: 9,0% 08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis, Baar 10:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze und Umweltbundesamt- Präsident Messner, PK (virtuell) zur Vorstellung der Daten zur Luftqualität 2020 *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (per Videokonferenz) *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: +59,8 Punkte zuvor: +61,8 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -66,9 Punkte zuvor: -66,4 Punkte *** 11:00 EU/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: -0,7% gg Vq/-5,1% gg Vj 1. Veröff.: -0,7% gg Vq/-5,1% gg Vj 3. Quartal: +12,4% gg Vq/-4,3% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK nach Videokonferenz mit Wirtschaftsverbänden zur Lage in der Corona-Krise *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: 5,9 zuvor: 3,5 17:10 US/Fed, Rede (per Video-Aufzeichnung) von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung der American Bankers Association 21:00 US/Fed, Rede (virtuell) von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der University of San Francisco - Börsenfeiertag China ===

