Der französische Medienkonzern Vivendi will sein Musik-Label Universal Music Group an die Börse bringen. Der Plan solle einer außerordentlichen Hauptversammlung am 29. März vorgelegt werden. Ziel könnte die Amsterdamer Börse sein. Die International School Augsburg gemeinnützige AG (ISA) geht an die Börse München und gibt Anlegern als erste europäische Bildungsaktie die Möglichkeit, in Bildung zu investieren. Die an internationalen Bildungsstandards orientierte Ganztagesschule plant die Ausgabe neuer Aktien und die anschließende Notierung im Mittelstandssegment m:access der Börse München. Die Zeichnungsfrist für das Bezugsangebot läuft voraussichtlich vom 22. Februar 2021 bis zum 8. März 2021 und ...

