DJ Scholz: Ausbreitung der Virusmutationen bereit uns allen Sorge

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Finanz- und Wirtschaftsminister der Eurozone sind sehr besorgt über die Coronavirus-Mutationen, die auch die Wirtschaft in der Region schwächen werden, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz vor den Beratungen der Eurogruppe.

"Die Pandemie beschäftigt Europa nach wie vor stark. Die zunehmende Ausbreitung von Mutationen des Virus in Europa bereitet uns allen sehr große Sorgen. In vielen EU-Ländern werden die Lockdown-Maßnahmen verlängert oder verschärft", so Scholz. Die Corona-Pandemie wirke sich daher auf die wirtschaftliche Lage aus. "Die notwendigen Verlängerungen und teilweisen Verschärfungen der Lockdown-Maßnahmen beeinflussen die wirtschaftliche Erholung in Europa, wenn wir auch wissen, dass es bei einer wirtschaftlichen Erholung in Europa bleiben wird."

Positiv sei, dass es Deutschland in den vergangen Wochen gelungen sei, die Ansteckungsfälle deutlich zu verringern. "Wir sind auf einem sehr guten Weg, dürfen davon aber nicht zu früh abbiegen, sondern müssen vorsichtig bleiben", so Scholz.

Für Deutschland und Europa gelte, dass ein starker sozialer und gesellschaftlicher Zusammenhalt entscheidend sei für die erfolgreiche Bewältigung der Pandemie. Wichtig sei nun, dass schnell und flächendeckend gegen die Krankheit geimpft werde.

Mit dem Aufbaufonds fit für die Zukunft werden

Außerdem dürfe der europäische Corona-Aufbaufonds im Umfang von 750 Milliarden Euro nicht allein die Konjunktur ankurbeln, sondern müsse einen echten Modernisierungsschub in der Region anfachen und Europa fit für die Zukunft machen.

"Wir wollen kein Strohfeuer, sondern wir wollen eine langfristige gute wirtschaftliche Entwicklung", so Scholz. Der deutsche Entwurf für den nationalen Wiederaufbauplan bestünde aus Investitionen und Reformen. Davon sollen 40 Prozent in den Klimaschutz und die Digitalisierung gehen. Die Gespräche dazu mit der Europäischen Kommission liefen gut. Er sei sehr zuversichtlich, bis Ende April den finalen Aufbauplan einzureichen, so der SPD-Politiker.

Scholz wertete es zudem als ein sehr positives Signal, dass die neue Regierung in Italien unter Premierminister Mario Draghi pro-europäisch sei.

Digitale Währung

Neben der wirtschaftlichen Lage wird auch die internationale Rolle des Euros im Vordergrund der Beratungen stehen, sagte Scholz. Dabei soll es um die digitale Währung gehen. Denn China und die USA beschäftigten sich schon mit einem digitalen Zentralbankgeld.

Auch Europa müsse hier mitgehen, wobei es nicht um die Abschaffung des Bargeldes, sondern um eine Ergänzung des Euro in digitaler Form als schnelles, einfaches und sicheres Zahlungsmittel gehe.

"Es ist also so, dass wir nicht zu lange warten dürfen mit unseren Entscheidungen und den notwendigen Vorbereitungen, sie umzusetzen", so Scholz. "Europa muss bei diesem zentralen Thema vorne dabei sein und den Prozess aktiv mitprägen, damit wir unsere Währungshoheit verteidigen."

