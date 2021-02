Die Spannungen im Nahen Osten trieben WTI über 60 $ und damit auf ein neues Jahreshoch - WTI ist von den Höchstständen entfernt, liegt in der europäischen Sitzung aber immer noch 2% höher - Der Impfstoff und der US-Konjunkturoptimismus halten die Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung am Leben - Die WTI (Futures an der NYMEX) haben den höchsten ...

