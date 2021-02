DJ MÄRKTE EUROPA/Fest - Rohstoffaktien treiben

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen weisen auch am Montagnachmittag kräftige Gewinne aus. "Der Optimismus ist weiterhin groß, und die deutlich sinkenden Covid-19 Fallzahlen befeuern ihn zusätzlich", so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Die Investoren schauten bereits auf die Zeit, die auf die Pandemie folge. "Und in der Hoffnung auf einen Post-Corona-Boom werden Aktien weiterhin gekauft", so Altmann. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 14.110, im Tageshoch stand der Index bei 14.118 Punkten und damit nur unweit des Allzeithochs bei 14.169.

Der Euro-Stoxx-50 legt stärker um 1,2 Prozent auf 3.738 zu. Hier machen sich Aufschläge bei Banken und Rohstofftiteln bemerkbar. In Mailand geht es mit den Kursen um 0,9 Prozent nach oben, Ex-EZB-Chef Mario Draghi ist nun als neuer italienischer Regierungschef vereidigt worden. Zum Start in die Woche waren in Asien die Börsen in China und Hongkong geschlossen, in den USA bleibt die Wall Street aufgrund eines Feiertages zu. Entsprechend ruhig verläuft das Geschäft in Europa.

Renditen ziehen weiter an

Allerdings ziehen auch die Renditen auf beiden Seiten des Atlantiks weiter an. Die Rendite der 30-jährigen US-Treasurys notiert wieder über 2 Prozent. Der immer weiter steigende Ölpreis schürt die Inflationsgefahren. Öl ist so teuer wie seit über einem Jahr nicht mehr. Für Rohstoffaktien geht es um 3,4 Prozent nach oben, für Ölaktien um 3,6 Prozent. Da Banken von der steileren Zinskurve profitieren, legt auch ihr Index mit einem Plus von 3 Prozent deutlich zu.

Schon lange wurde darüber gesprochen, doch nun ist es wohl so weit: Der französische Medienkonzern Vivendi will sein Musik-Geschäft an die Börse bringen. Vivendi rechnet mit Einnahmen von mindestens 30 Milliarden Euro, 60 Prozent des eingenommenen Kapitals sollen über eine Sonderausschüttung an die Aktionäre weitergegeben werden. Die Analysten der Citi werten diesen Schritt als positiv und aktionärsfreundlich. Derzeit handle die Vivendi-Aktie mit einem Holdingabschlag, der zumindest zu einem Teil abgebaut werden dürfte. Vivendi haussieren mit plus 19,2 Prozent.

Für die Aktie von Bollore geht es um 13,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist Großaktionär bei Vivendi und profitiert damit stark von der angekündigten Ausschüttung infolge des geplanten UMG-Börsengangs. Der Mediensektor führt mit Aufschlägen von 3,9 Prozent die Gewinnerliste in Europa an.

Prosieben liegen 2,2 Prozent vorne. Die Aufschläge könnten im Zusammenhang mit einem Artikel im Manager Magazin stehen, laut dem Zalando Interesse an einer Übernahme der Prosieben-Tochter Flaconi haben soll. Damit würde Zalando (plus 1,4 Prozent) das Kosmetik-Geschäft stärken.

Lanxess (plus 4,3 Prozent) übernimmt den US-Wettbewerber Emerald Kalama Chemical. Der Kaufpreis für den Anbieter von Spezialchemikalien unter anderem für Lebensmittel liegt bei umgerechnet etwa 867 Millionen Euro. An der Börse wird die Übernahme positiv gesehen: Der Deal soll einem Analysten zufolge ab dem ersten Jahr positiv zum Gewinn beitragen, der Kaufpreis sei nicht zu teuer und es werde zudem eine gute EBITDA-Marge zugekauft. Lanxess will den Kauf aus liquiden Mitteln finanzieren.

Akasol wird übernommen

Für die Aktie von 1&1 Drillisch geht es um 6,8 Prozent nach oben. Drillisch hat das verbesserte Angebot der Telefonica Deutschland für die Nutzung ihres Mobilfunknetzes angenommen. "Mit dem Deal hat das Unternehmen Klarheit geschaffen", so ein Aktienhändler. Drillisch weitet das Glasfaser-Angebot aus und wird zukünftig sämtliche VDSL- und FTTH-Vorleistungen von ihrer Schwestergesellschaft 1&1 Versatel erhalten. Bei Telefonica geht es um die Preise für MBA-MVNO-Vorleistungen rückwirkend ab Juli 2020. Für die finanzielle Einschätzung müsse er nun auf die Aussage seines Analysten warten, so der Händler.

Der Darmstädter Fahrzeugbatteriehersteller Akasol wird übernommen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der US-Autozulieferer Borgwarner ein freiwilliges Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien zum Preis von 120,00 Euro das Stück angekündigt. Der Kurs steigt um 19,4 Prozent auf 124,56 Euro. Die Unternehmensgründer haben das Angebot bereits gebilligt, sie halten insgesamt 59,4 Prozent der Aktien.

Der Windpark-Projektierer PNE hat im vergangenen Jahr vor Abschreibungen mehr verdient als prognostiziert. Die Aktie gewinnt 3,3 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.738,18 1,15 42,57 5,22 Stoxx-50 3.245,95 1,09 34,94 4,43 DAX 14.108,83 0,42 58,94 2,84 MDAX 32.941,99 1,06 346,76 6,97 TecDAX 3.580,90 1,00 35,53 11,46 SDAX 15.767,56 1,09 169,63 6,79 FTSE 6.736,77 2,23 146,98 2,00 CAC 5.794,06 1,58 90,39 4,37 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,39 0,04 -0,63 US-Zehnjahresrendite 1,21 0,00 -1,47 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:45 Uhr Fr, 18:21 % YTD EUR/USD 1,2124 -0,00% 1,2137 1,2127 -0,7% EUR/JPY 127,74 +0,36% 127,60 127,24 +1,3% EUR/CHF 1,0795 -0,15% 1,0820 1,0806 -0,1% EUR/GBP 0,8723 -0,30% 0,8737 0,8750 -2,3% USD/JPY 105,38 +0,38% 105,13 104,92 +2,0% GBP/USD 1,3899 +0,30% 1,3892 1,3860 +1,7% USD/CNH (Offshore) 6,4081 -0,21% 6,4052 6,4209 -1,5% Bitcoin BTC/USD 47.779,25 -2,73% 46.945,00 47.865,50 +64,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,24 59,47 +1,3% 0,77 +23,9% Brent/ICE 63,21 62,43 +1,2% 0,78 +22,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.818,00 1.824,00 -0,3% -6,00 -4,2% Silber (Spot) 27,58 27,35 +0,8% +0,22 +4,5% Platin (Spot) 1.298,10 1.252,00 +3,7% +46,10 +21,3% Kupfer-Future 3,82 3,79 +0,9% +0,03 +8,6% ===

