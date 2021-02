Neue (Börsen-)Woche, neues Glück. Nach wie vor befinden sich die Aktienmärkte in glänzender Laune und haben auch die zurückliegende Woche überwiegend mit Pluszeichen abgeschlossen. Außer Rand und Band strebt auch der Bitcoin von Rekord zu Rekord und steht kurz davor, nun auch die Hürde bei 50.000 Dollar in Angriff zu nehmen. Geht die Party auch in der neuen Woche ungebremst weiter? Darüber sprechen Jürgen und Mick in der neuen Ausgabe der Börsenwoche. Natürlich erfahren Sie auch, auf welche Ereignisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...