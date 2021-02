Die Ölpreise sind am Montag auf den höchsten Stand seit einem Jahr geklettert.New York - Die Ölpreise sind am Montag auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,37 US-Dollar. Das waren 94 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 92 Cent auf 60,36 Dollar. Im frühen asiatischen Handel erreichten der US-Ölpreis bei 60,95 Dollar und der Brent-Preis...

