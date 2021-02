LBC Tank Terminals wird die Geschäftsergebnisse des Unternehmens im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021, das am 31. Dezember 2020 endete, im Rahmen einer Konferenzschaltung erörtern.

Die Ergebnisse werden heute, Montag, 15. Februar 2021, veröffentlicht, gefolgt von einer Konferenzschaltung für alle Investoren am Dienstag, 23. Februar 2021, um 16.00 Uhr (MEZ) 10.00 Uhr (EST).

Einzelheiten zur Konferenzschaltung und Kopien der Geschäftsberichte werden auf der Website von Intralinks zur Verfügung gestellt.

Investoren im Besitz von Senior Notes der LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V. mit Fälligkeit in 2023 können den Zugang zu Intralinks per E-Mail an investors@lbctt.com anfordern.

LBC Tank Terminals

LBC Tank Terminals mit Hauptsitz in Belgien ist ein unabhängiger Betreiber von Lagereinrichtungen für flüssige Massengüter wie Chemikalien, Öle und raffinierte Erdölprodukte im Midstream- und Downstream-Sektor. Das Unternehmen besitzt und betreibt derzeit sieben Terminals in Houston, Freeport, Baton Rouge, Antwerpen und Rotterdam mit einer kombinierten Lagerkapazität von 2,6 Millionen m³, über die mehr als 100 Kunden, darunter alle wichtigen Akteure, versorgt werden. Unser Ziel ist einfach: Wir sind bestrebt, unseren Kunden die sichersten, zuverlässigsten und effizientesten Tanklagerungs- und Logistiklösungen anzubieten. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.lbctt.com

