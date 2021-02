Der stationäre Schweizer Detailhandel erwirtschaftete im Jahr 2020 mit Lebensmitteln einen Rekordumsatz von 29,9 Mrd. CHF, was einem Plus von 11,3 % gegenüber 2019 entspricht. Ein Schweizer Privathaushalt gab damit in diesem Absatzkanal im vergangenen Jahr durchschnittlich 7680 CHF / 4,333.40 EUR für Nahrungsmittel und Getränke aus (ohne Online-Einkäufe)....

Den vollständigen Artikel lesen ...