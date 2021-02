Dole-Bobby®-Bananen werden nun in einem neuen, schmaleren Klebeband verpackt, was jedes Jahr rund 16 Tonnen Plastik von den Müllhalden reduzieren wird. Die Aufwertung der Verpackung ist ein Schritt in Richtung Erreichen des Versprechens von Dole, bis 2025 kein Plastik mehr zu verwenden, dass auf fossilen Brennstoffen beruht, gab das Unternehmen auf Facebook bekannt. Foto © Dole...

